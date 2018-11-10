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Деньги за поставки газа по российскому трубопроводу в Европу получит не "Газпром", а "Нафтогаз". Такое решение принял Швейцарский суд.
Согласно постановлению суда, операторам "Северного потока – 2" Nord Stream AG и Nord Stream 2 AG запрещено выплачивать средства, полученные за продажу энергоносителя. Как пишет "Коммерсант" со ссылкой на российский концерн, операторов обязали переводить выручку швейцарским приставам.
По решению суда, деньги на погашения долга "Газпрома" перед "Нафтогазом" в размере 2,6 млрд долларов, который был установлен Стокгольмским арбитражным судом.
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