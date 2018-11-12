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"Северный поток – 2" заработает вопреки всем запретам

Фото: www.globallookpress.com
Строительство трубы продолжится, несмотря на решение суда в Швейцарии

Российский концерн "Газпром" рассчитывает выиграть спор с "Нафтогазом Украины". В частности, компания добивается отмены вердикта Стокгольмского арбитража, по которому она должна выплатить украинской стороне $2,56 миллиарда. Между тем швейцарские судьи предпочли не дожидаться рассмотрения апелляции и заблокировали поступления "Газпрому" от компаний-операторов проектов "Северный поток" и "Северный поток-2" Nord Stream AG и Nord Stream 2 AG, указал председатель совета директоров "Газпрома" Виктор Зубков.

"Неприятно читать, слышать. Есть же апелляция. Будем бороться, будем работать. Будем строить "Северный поток – 2" и обеспечивать надежное снабжение Европы газом несмотря ни на что", – прокомментировал он ТАСС.

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В пятницу, 9 ноября, стало известно, что суд в Швейцарии объявил в рамках обеспечительных мер по иску "Нафтогаза" к "Газпрому" запрет на перечисление российскому холдингу доходов от поставок газа в Европу по трубопроводу "Северный поток". Решение о взыскании средств в пользу украинской стороны было вынесено в феврале текущего года – арбитражные судьи согласились с тем, что "Нафтогаз" лишился части прибыли от сокращения транзита газа из РФ в ЕС.

Россия опротестовала этот вердикт. Рассмотрение апелляции "Газпрома" в суде округа Свеа назначено на 27 ноября.

Николай ВИКТОРОВ
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