ЕС требует от Сербии снизить закупку российского газа

В Европе недовольны дружбой Белграда с Москвой

В докладе комитета по иностранным делам Европарламента утверждается, что Сербия якобы сильно зависит от поставок российского газа. В ЕС потребовали разработать программу по снижению потребления голубого топлива.

При этом в организации посоветовали Белграду найти источники выработки электроэнергии с ориентацией на другие возобновляемые виды, передает RT.

Также тревожность в ЕС вызывает тесное военное сотрудничество России и Сербии.

"Однако (Европарламент) обеспокоен продолжающимся военным сотрудничеством Сербии с Россией и Белоруссией", – отмечается в документе.

Ранее в Белграде заявили, что страна не поддерживает антироссийскую политику Европы и не станет вводить новые санкции против Москвы.