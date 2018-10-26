Опасное оружие: Францию и Словакию не отпускает "Северный поток-2"

Речь о топливной магистрали зашла как бы между делом

Короткий визит президента Франции Эммануэля Макрона в Братиславу был приурочен к 100-летию образования Чехословакии. Впрочем, торжество не помешало ему и его коллеге Андрею Киске обсудить животрепещущие темы.

В своем плотном графике политики нашли время поговорить об отношениях Евросоюза и России. Неудивительно, что речь зашла о строительстве "Северного потока – 2".

В разговоре словацкий лидер подчеркнул, что его стране необходимо сотрудничество с Россией, которая является одним из основных партнеров ЕС на внешнеполитической арене.

"Северный поток – 2" является очень опасным оружием. Если бы Россия оставила Украину без газа, то люди там бы замерзли", – пояснил президент Словакии, передает ТАСС.

Он призвал европейские страны прекратить деление на западные и восточные государства. "Брюссельские чиновники часто создают врагов, а это очень расстраивает. Мы должны объединяться. Существует опасение, что мировые державы желали бы нас видеть разрозненными", – отметил Киска.

Напомним, на этой неделе президент Польши Анджей Дуда заподозрил в проекте "Северный поток – 2" энергетическую опасность для Украины и Словакии. В Совфеде Варшаву назвали "агентом США в Европе", подчеркнув, что если у нее есть лишние деньги, то пусть покупает газ втридорога, а у упомянутых выше государств есть свое правительство.

Топливная магистраль, состоящая из двух ниток общей мощностью 55 млрд куб. м газа в год, протянется по дну Балтики из России в Германию. Кроме этих стран, трубопровод также затронет территории Финляндии, Швеции и Дании. Лишь последняя не торопится с разрешением на строительство.

Общая стоимость "Северного потока – 2" оценивается в €10 миллиардов. Введение в строй запланировано на конец 2019 года. Против газопровода выступают Украина, США, Латвия, Литва и Польша. Известно, что у американцев свои виды на поставки в Европу СПГ, Украину беспокоит вопрос транзита голубого топлива, а остальные считают проект политическим.