В Совфеде ответили на заявление польского лидера по "Северному потоку – 2"

Прижимистая Польша покупает американский газ почти вдвое дороже и призывает к расточительству Украину со Словакией, считает первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров. По его словам, каждое государство вправе само распоряжаться своими деньгами.

Таким образом сенатор ответил на заявление президента Польши Анджея Дуды, подчеркнув, что у других стран, в частности у Словакии, "есть собственное правительство, которое может обозначить свою позицию".

"Если полякам нравится переплачивать как минимум на 40% больше за американский сжиженный газ, чем за российский трубопроводный, то пусть платят, если у них есть лишние деньги. Что касается "вреда" для Украины и для Словакии, пусть Дуда волнуется за себя", – отрезал Джабаров в интервью РИА ФАН.

Он напомнил о возможных антиукраинских санкциях со стороны Москвы и по-своему объяснил поведение Варшавы относительно реализации "Северного потока – 2". На его взгляд, она руководствуется позицией Вашингтона, назвав Польшу шпионом Соединенных Штатов в Европе.

"Польша настолько увлеклась русофобией, что, мне кажется, утрачивает рациональное зерно в своей внешней политике", – подытожил российский политик.

Ранее Дуда заподозрил в строящейся топливной магистрали энергетическую опасность для Украины и Словакии. При этом польский лидер похвалился, что возглавляемое им государство вовремя опомнилось и подстраховалось, напоминает "360". Под "предупреждающими действия Варшавы" он имел в виду закупку СПГ у США.