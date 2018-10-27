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Балканы расплачиваются за срыв "Южного потока" по вине ЕС

Сербы не могут забыть давнюю обиду на Евросоюз

Балканские страны прогадали с выбором "Южного потока" и теперь им приходится разгребать последствия отмены строительства российского газопровода. Об этом заявил первый вице-премьер иностранных дел Сербии Ивица Дачич.

Реализации проекта помешал ряд политических нюансов. Сербия и другие страны региона до сих пор об этом жалеют, признал Дачич. Проект был очень привлекательным для Сербии, да и для остальных его участников приносил выгоду, в том числе и Евросоюзу, который фактически оказался главным виновником срыва строительства.

"Хотя ЕС и уверял нас в осуществимости и согласованности этого проекта, он сейчас не реализован… Расплачиваться пришлось Сербии и другим странам региона, которые сделали ставку на него", – цитирует Дачич сербский МИД.

В то же время ЕС включил дал "зеленый свет" другому трубопроводу – "Северному потоку". Причем он мог оказаться на месте "Южного потока", однако исключили в итоге тот газопровод, на который делали ставку сербы.

Артем ВЕСЕЛЫЙ
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