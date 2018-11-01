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Москва напомнила Лукашенко о существовании республик Донбасса

Александр Лукашенко. Фото: GLOBAL LOOK press/kremlin.ru
продолжениеАнтиукраинские санкции будут скорректированы
В Кремле удивились предложению Минска по охране чужих границ

Во время предстоящих выборов власти ДНР и ЛНР вправе сами решать, как им контролировать ситуацию и границы народных республик с сопредельным государством. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя вчерашние высказывания на эту тему президента Белоруссии Александра Лукашенко.

Напомним, накануне выступая в ходе открытия встречи Основной группы Мюнхенской конференции по безопасности бацька сказал, что Минск готов взять на себя "ответственность за обеспечение мира в восточных регионах Украины и контроль на российско-украинской границе, а также сопровождать проведение выборов" в Донбассе. Он призвал прислушаться к нему и уверил, что в данном вопросе "не выпендривается".

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"Дело в том, что у территории Донбасса есть руководство", – цитирует РИА "Новости" Пескова.

Пресс-секретарь президента РФ заметил, что для пограничного контроля извне необходимо согласие народных республик.

По его словам, инициатива Лукашенко не обсуждалась, поэтому неизвестно, как к ней относятся заинтересованные стороны. Пескова попросили ответить, не "согласилась бы Россия на белорусов", на что он сказал, что не может "точно сказать".

"Я не знаю точной модальности этого, я не знаю отношения Донбасса к этой инициативе. Как я могу сейчас формулировать какую-то позицию Российской Федерации?" – подчеркнул представитель Кремля.

Стоит добавить, что вчера Александр Григорьевич много чего наговорил, в том числе противореча сам себе. Так, он объявил, что без США невозможно разрешить ситуацию в Донбассе, хотя несколькими днями ранее на встрече с президентом Украины Петром Порошенко уверял того, что никто, кроме трех братских славянских народов не сможет там разобраться. Никакие там европейцы или американцы.

А еще Лукашенко считает, что с конфликтом на юго-востоке Украины никто не справляется – ни "нормандская четверка", ни трехсторонняя контактная группа ОБСЕ, ни Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ на Украине, ни формат Волкер-Сурков", но через пару минут предложил активизировать работу в "нормандском формате".

Однако в чем можно железобетонно согласиться с ним, так это в том, что война не нужна ни России, ни Белоруссии, и от нее устали на Украине. И конфликт этот не "у нашего порога", а уже "на нашей земле".

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ
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