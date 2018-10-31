Однако взаимности Лукашенко не дождался

Александр Лукашенко заявил о том, что ряд европейских государств "в восторге" от позиции Минска по вопросу статуса Крыма и других регионов постсоветского пространства. Однако Батька не понимает, почему его западным партнерам этого недостаточно и они отказываются от сотрудничества, ссылаясь на проблемы с демократией и свободой в Белоруссии.

"Нам говорят, что Европа заинтересована в суверенитете Беларуси. Однако как только доходит до конкретных вопросов взаимодействия, то у нас, оказывается, есть проблемы с правами человека", – выразил свое недовольство Лукашенко на открытии встречи Основной группы Мюнхенской конференции по безопасности.

Лидер белорусов призвал европейские страны для начала посмотреть, что происходит с демократией у них в государствах, а лишь потом говорить о том, как обстоят дела в бывших советских республиках.

Президент страны поинтересовался, "где права 70 человек", умерших от рук Андреса Брейвика в Норвегии в 2011 году, который теперь сидит "в трехкомнатной тюрьме" и которому там "хорошо".

Как передает портал Tut.by, Лукашенко уверен, что его западные партнеры в скором времени приедут в Белоруссию учиться демократии. Она, по словам президента страны, может существовать только там, где есть стабильность для нормальной жизни. По словам Лукашенко, в Белоруссии ключевым элементом прав человека и безопасности является социально-экономическая сфера.

"Я глубоко убежден, что в нестабильном обществе не могут быть обеспечены права и свободы человека. Кто-то сейчас на Западе говорит, что самая демократичная страна в Восточной Европе сегодня – это Украина. Но кто из вас хочет жить в этой демократической Украине, например, на Донбассе?" – заявил лидер белорусов.

Лукашенко, возмущаясь предвзятостью западных партнеров, напомнил, что его страна многое делает для безопасности Евросоюза. Например, не дает нелегальным мигрантам, наркотрафику и криминалу попасть в соседние государства.

Минск не признал Крым российским, независимость Абхазии, Южной Осетии и самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.

Лукашенко также заявил, что Запад лицемерит по отношению к Белоруссии, России и другим постсоветским странам. Некоторые европейские политики говорят о том, в Белоруссии не надо делать какие-то "радикальные шаги" на пользу этой страны, но от нее необходимо требовать все что можно, "от политики до экономили, свободы транзита". В том числе, например, чтобы Белоруссия пропускала в Россию товары, которые запрещены в этом государстве, попали под эмбарго.

"А у нас единое пространство, Союзное государство… А в то же время нас на порог не пускаете в Европу, это как называется? Я не говорю, меня не пускаете в Европу. Ничего, я обойдусь… Вы же наши товары даже видеть не хотите там", – посетовал Лукашенко.

Он подчеркнул, что Белоруссия никогда плохо не исполняла свои обязанности, как транзитного государства, и не создавала проблем для западных партнеров. Лукашенко добавил, что стремится к нормальным торгово-экономическим отношениям с Западом и к тому, чтобы ЕС стал "одной из опор внешней торговли Беларуси, сопоставимой с Россией".

Для этого, как передает слова Лукашенко агентство РИА Новости, необходимо кредитно-инвестиционное сотрудничество и модернизация белорусского АПК, а не разговоры и "лицемерие".