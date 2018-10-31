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Лукашенко поклялся США быть верным партнером

Александр Лукашенко. Фото: GLOBAL LOOK press/Kremlin Pool
Под белорусским лидером шатается уже не один стул

Минск обязательно выполнит все обещания, которые может дать Вашингтону, даже в ущерб своим интересам. С такой неожиданно льстивой речью выступил сегодня президент Белоруссии Александр Лукашенко, обращаясь к помощнику госсекретаря США по европейским и евразийским делам Аарону Уэссу Митчеллу. Бацька дал слово американцу стать самым искренним и честным партнером Штатов.

В этот момент громко начали рукоплескать на берегах Днепра и поклонники майданов на Березине.

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Отметим, что господин Митчелл прибыл в Минск на встречу Основной группы Мюнхенской конференции по безопасности, которая в нынешнем году проходит в белорусской столице.

"Если мы с вами продвинемся в наших отношениях, я вам обещаю, что белорусы у вас будут самыми надежными, честными и искренними партнерами. По крайней мере, если мы договоримся и в Белоруссии что-то вам пообещаем, даже в ущерб себе мы это исполним", – заверил американского гостя Лукашенко.

Он увидел в его приезде в Республику символ улучшения отношений между Белоруссией и США.

"Лично я очень рассчитываю, что это будет действительно исторический визит, с которого начнется, пусть постепенный и медленный, выход из того состояния, в котором находятся белорусско-американские отношения", – цитирует "БЕЛТА" Лукашенко.

Президент выразил надежду, что его страна станет более открытой миру и будет проводить более откровенную политику.

Бацька не упустил возможности, чтобы заявить, что он ожидает помощи от Вашингтона и лично Митчелла в решении европейских проблем.

"Мы знаем отношение вашей страны к этим проблемам. Думаю, что вы уделите больше внимания решению этих проблем как ведущая страна мира. Если мы будем востребованы в решении самых сложных проблем в Европе, особенно в Восточной Европе, мы готовы к этому".

Также лидер нации не преминул подчеркнуть, что Белоруссия является суверенным государством и проводит независимую политику, "невзирая на то, будь это Евросоюз, Китайская Народная Республика, Соединенные Штаты или Россия", имея в виду отношения с этими странами.

Господин Митчелл в ответ заметил, что в Вашингтоне осведомлены о близких связях Минска с Москвой – "глубоких и глубоко исторически сложившихся". Высоко оценил успех Белоруссии "в деле обеспечения стабильности, территориальной целостности". Американец заверил Лукашенко, что Штаты "видят большой потенциал в развитии как дипломатических, так и экономических связей с Белоруссией".

Напомним, в начале октября бацька встречал в Могилеве президента РФ Владимира Путина. Затем в Гомеле ручкался с лидером Незалежной Петром Порошенко. На этой встрече он заявил, что проблему Донбасса должны решить исключительно три братских славянских народа, отказав американцам, европейцам и кому-либо еще в праве лезть в этот конфликт. Более того, он предложил себя в качестве главного миротворца.

Судя по всему, Лукашенко принялся активно искать точку опоры в своем 24-летнем президентском кресле или парочке "братских" стульев. Иначе как объяснить, что у него вдруг случилась амнезия – позже сегодня на открытии встречи основной группы Мюнхенской конференции по безопасности он заявил буквально следующее: "Если нам не удастся привлечь за этот стол (переговоров) США, вряд ли добьемся цели".

Александр Григорьевич, может, вы устали?!

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ
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