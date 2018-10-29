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Белоруссию подозревают в получении дивидендов от войны в Донбассе

Фото: GLOBAL LOOK press/Senkar Tomas
Словами о братстве трех славянских народов Лукашенко прикрывает экономические интересы

Высказанная на прошлой неделе президентом Белоруссии в ходе встречи с украинским коллегой мысль о том, что вооруженный конфликт в Донбассе могут разрешить только три славянских народа является лишь красивой фразой, за которой ничего реального нет. И это осознает сам Александр Лукашенко. Более того, Минск на гражданской войне на востоке Незалежной зарабатывает.

Так прокомментировал НСН политолог и эксперт по Белоруссии Александр Зимовский спич батьки на совместном выступлении с Петром Порошенко в Гомеле 26 октября. Тогда Александр Григорьевич заявил, что происходящее в шахтерском крае – "это наша беда, это наша проблема, – не европейцы, не американцы, ни кто-то другой, это мы должны решить проблему", а именно три славянских народа.

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"Можно говорить, что это была яркая фигура речи Лукашенко, но по большому счету за этим ничего не стоит. Потому что при нынешней власти в Киеве разговор о возобновлении отношений на уровне наших братских народов просто невозможен. И я думаю, что Лукашенко и сам это понимает", – сказал эксперт.

По его мнению, он всего лишь повторяет утверждения, не раз высказанные российским президентом Владимиром Путиным о единстве славян, а также о том, что у России нет никаких распрей с украинцами. Проблемы только с нынешним руководством Незалежной.

"Можно сказать, что Александр Григорьевич развил тему... Мы, к сожалению, наблюдаем на Украине гражданскую войну, но это их внутреннее дело. Хотя мы все за украинцев очень переживаем, Беларуссия даже на этой войне и наживается, в хорошем смысле – грех не получить какие-то дивиденды от конфликта, особенно экономические, если деньги идут", – резюмировал Зимовский.

Ранее стало известно, что ноября Россия прекращает поставки в Белоруссию бензина, дизельного топлива и мазута. Данные ограничения будут действовать до конца 2019 года. Как объяснили в Минэнерго РФ, беспошлинный экспорт нефтепродуктов в соседнюю Республику нецелесообразен, т.к. она полностью обеспечивает свои потребности в нефтепродуктах за счет переработки российской нефти. Но в Москве не смогли смириться с фактом, что излишки Минск активно продает Киеву, зарабатывая миллиарды долларов.

За 7 месяцев нынешнего года белорусы ввезли 2,3 млн тонн нефтепродуктов из РФ на сумму свыше $900 млн. Однако реальная потребность страны в нефтепродуктах намного ниже, сообщает РИА "Новости": для сравнения, 5 лет назад импорт российских нефтепродуктов не превышал и 90 тыс. тонн.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ
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