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Россия наказала Украину санкциями

Дмитрий Медведев. Фото: GLOBAL LOOK press/Russian State Duma Photo Service/
Москва сдержала обещание

РФ ввела анонсированные ранее экономические ограничения против Украины как "недружественного государства". Соответствующий указ подписал премьер-министр Дмитрий Медведев.

Документ опубликован на сайте правительства РФ.

"Вводятся специальные экономические меры в отношении физических и юридических лиц Украины, предусматривающие блокирование (замораживание) безналичных денежных средств, бездокументарных ценных бумаг и имущества на территории России и запрет на перечисление средств (вывод капитала) за пределы России", – говорится в постановлении.

Санкции распространяются на украинских законодателей и судей, бизнесменов, чиновников администрации главы Незалежной Петра Порошенко, руководителей органов исполнительной власти и крупных компаний, а также против юрлиц, которые находятся под контролем олигархов.

В санкционном списке оказались глава МВД Украины Арсен Аваков, спикер Верховной рады Андрей Парубий, экс-премьер Арсений Яценюк, пресс-секретарь Порошенко Святослав Цеголко, кандидат в президенты страны Юлия Тимошенко, глава "Нафтогаза" Андрей Коболев, а также члены радикальных партий Дмитрий Ярош и Олег Ляшко. Всего в списке значатся 322 украинца и 68 компаний.

Артем ВЕСЕЛЫЙ
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