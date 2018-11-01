В депутатском корпусе Незалежной созрела свежая идея

Многие украинские политики и бизнесмены попали в цепкие лапы новых ограничений, которые ввела в четверг, 1 ноября, Москва. Эта была месть, которую, как и должно быть, подали холодной. Россия терпела долго. Последний удар с украинской стороны последовал в мае, когда Киев расширил санкционный пакет.

Особенно от российских санкций пострадают те, у кого есть активы в соседней стране. Такой прогноз составил депутат Верховной рады Антон Геращенко.



В частности, считает народный избранник, меры аукнутся тем, у кого "есть собственность в России и на территории оккупированного украинского Крыма и Донбасса и которую хотят тупо отнять".

Кроме того, Геращенко предлагает в ответ еще раз атаковать РФ санкциями, теперь уже точечными. План своей новой идеи он расписал в Facebook.

"Око за око, зуб за зуб. Нужно вводить новые точечные санкции, направленные на экономические интересы Путина, российских бизнесменов и чиновников из его ближайшего окружения", – поделился законотворец.

Первыми под удар, по его мнению, должны попасть российские политики, которые "голосовали за аннексию Крыма в марте 2014 года". У них следует конфисковать имущество.

Напомним, новость о том, что Россия зеркально ответит Украине на санкции, появилась на прошлой неделе. Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин. Он поручил правительству разработать ограничительные меры.

Таким образом руководство страны дало понять, что в России больше не будут терпеть хамство Незалежной. Действия РФ – это ответ, в том числе на майское расширение санкций со стороны Украины.

