На пути Украины в НАТО встал Крымский мост

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У России нет цели захватить Украину. Об этом заявил бывший командующий Сухопутными силами США в Европе генерал Бен Ходжес. По его мнению, все действия Москвы направлены на расшатывание стабильности в соседней стране, чтобы ослабленный Киев не мог претендовать на членство в ЕС и НАТО.
"Поэтому они и подрывают украинские военно-морские силы и торговлю в Азовском море", – подчеркнул Ходжес в интервью "Апострофу".
Более того, многомиллиардные вложения на строительство Крымского моста были нужны Москве не ради налаживания сообщения с полуостровом и не ради того, чтобы досадить Киеву. Он был возведен в качестве преграды военным кораблям Североатлантического альянса.
"Большой мост на самом деле служит для блокады украинских портов, поскольку теперь большие корабли не могут попасть в Азовское море и выйти из него. Россия хочет доминировать в Черноморском регионе", – заявил генерал.
Ранее в России отвергли возможность проведения в Азовском море совместных учений Украины и НАТО.
Автомобильное движение по Крымскому мосту было запущено 16 мая 2018 года. Только в октябре переправой воспользовались более 287 тысяч автомобилистов, сообщает РИА ФАН со ссылкой на "Управление федеральных автомобильных дорог "Тамань". Всего же за время эксплуатации по мосту проехало более 3,059 млн автомобилей.
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