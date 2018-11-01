На пути Украины в НАТО встал Крымский мост

Американский генерал нашел причину, по которой Незалежная не может стать членом западного альянса

У России нет цели захватить Украину. Об этом заявил бывший командующий Сухопутными силами США в Европе генерал Бен Ходжес. По его мнению, все действия Москвы направлены на расшатывание стабильности в соседней стране, чтобы ослабленный Киев не мог претендовать на членство в ЕС и НАТО.

"Поэтому они и подрывают украинские военно-морские силы и торговлю в Азовском море", – подчеркнул Ходжес в интервью "Апострофу".

Более того, многомиллиардные вложения на строительство Крымского моста были нужны Москве не ради налаживания сообщения с полуостровом и не ради того, чтобы досадить Киеву. Он был возведен в качестве преграды военным кораблям Североатлантического альянса.

"Большой мост на самом деле служит для блокады украинских портов, поскольку теперь большие корабли не могут попасть в Азовское море и выйти из него. Россия хочет доминировать в Черноморском регионе", – заявил генерал.

Ранее в России отвергли возможность проведения в Азовском море совместных учений Украины и НАТО.

Автомобильное движение по Крымскому мосту было запущено 16 мая 2018 года. Только в октябре переправой воспользовались более 287 тысяч автомобилистов, сообщает РИА ФАН со ссылкой на "Управление федеральных автомобильных дорог "Тамань". Всего же за время эксплуатации по мосту проехало более 3,059 млн автомобилей.