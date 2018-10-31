НАТО испугалась "военной авантюры" Москвы

Альянс надеется, что учения Trident Juncture заставят Россию действовать осторожнее

Вот уже несколько дней европейские страны, входящие в эту международную организацию, проводят совместные учебные маневры в Скандинавии и Северной Атлантике, цель которых охладить пыл России. При этом они опасаются возможной конфронтации с нашим государством, если произойдет инцидент вблизи внешних границ НАТО.

"Учения в Норвегии призваны предостеречь Россию от военного авантюризма", – заявил европейский дипломатический источник, близкий к Североатлантическому альянсу.

Самые крупные после холодной войны маневры стартовали 25 октября. В них принимают участие около 50 тысяч человек из 29 стран-союзников, а также Швеции и Финляндии. Россия же проводит ракетные стрельбы в Норвежском море в международных водах.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг, как передает агентство РИА "Новости", заявлял, что учения не направлены против какого-то определенного государства и пройдут без проблем, если Россия будет действовать профессионально.

Эти маневры демонстрируют, что альянс готов защищать всех союзников от любой угрозы. При этом Столтенберг говорил, что организация усиливает коллективную оборону из-за действий Москвы.

Российские власти не раз отмечали, что не нарушают никаких международных законов и не пересекают границы других государств. Однако Москва будет реагировать на возросшую активность НАТО у берегов нашей страны.