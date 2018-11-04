Альянс не конкурент "великим державам"

НАТО не готова воевать с Россией, полагает глава Международного военного штаба организации генерал-лейтенант Ян Брукс. По его словам, в случае горячего полномасштабного конфликта перед странами-участницами блока возникнет серьезная проблема.

Брукс отметил, что альянс до сих пор не повысил мобильность своих войск. Неразвитая логистика сильно мешает быстрой переброске солдат и техники на Восток. Причем логистические препоны имеются как в бюрократической, так и в практической плоскости.

Членам НАТО по-прежнему приходится тратить много времени на то, чтобы им разрешили пересечь территориальные и воздушные границы союзников. С другой стороны, в Европе нет нормальной инфраструктуры для передвижения большого количества тяжелой военной техники. Железнодорожны пути устарели, а ключевые порты слишком маленькие, рассказал Брукс изданию Defense News.

В свою очередь, капитан ВМС США Джерри Хендрикс, также поднимавший проблему логистики в НАТО, подвел итоги перспектив альянса в полномасштабной войне.

"У нас нет потенциала для конкуренции с великими державами, если у нас не будет сил обеспечения — поездов и судов снабжения, – которые нам необходимы для проведения операций такого масштаба", – резюмировал он.