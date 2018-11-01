Порошенко увернулся от российских санкций

Вместо лидера Незалежной наказан его сын

Глава Украины Петр Порошенко не попал в список лиц, на которых распространяются ответные меры России на недружественные действия граждан соседней страны. Это подтвердил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

"Традиционно президент не включается в санкционные списки. Это уже, скажем так, какой-то запредельный шаг", – цитирует Пескова РИА "Новости".

При этом сын украинского президента в списке фигурирует.

"Порошенко Алексей Петрович (Порошенко Олексій Петрович), дата рождения – 6 марта 1985 года, место рождения – город Киев, СССР", – указано в документе.

Подпали под ответные санкции и министр обороны Незалежной Степан Полторак, и генпрокурор Юрий Луценко, и первый вице-спикер Верховной рады Ирина Геращенко, и лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко, и глава "Нафтогаза" Андрей Коболев. А вот сама компания "Нафтогаз Украины" в списке не значится.

"Ничего удивительного в его отсутствии в санкционном списке нет, – отметил замдиректора Института стран СНГ Игорь Шишкин. – Наши отношения с этой компаний связаны с российскими поставками газа в Западную Европу. Не можем же мы перекрыть этот вентиль и лишить Берлин и Вену российского голубого топлива. Пока обходные пути не готовы, идти на такое просто глупо", – приводит слова эксперта сайт "Комсомольская правда".

Постановление правительства РФ о мерах по реализации указа президента России "О применении специальных экономических мер в связи с недружественными действиями Украины в отношении граждан и юридических лиц Российской Федерации" глава кабмина Дмитрий Медведев подписал в четверг, 1 ноября. В санкционный список занесены 322 физических лица и 68 юридических лиц Украины.