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Украину ждет новая волна российских санкций

Фото: GLOBAL LOOK press/Aziz Karimov
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Коломойскому и компании недолго ждать своей очереди

Ограничительные меры, которые Москва ввела в отношении украинских чиновников и бизнесменов, со временем будут расширены. Постепенно их могут распространить на политиков и олигархов, которые не стали фигурантами черного списка. Такое мнение высказал политолог Александр Асафов.

"Списки эти санкционные, которыми сейчас радостно трясут на Украине, не являются финальными. И, безусловно, кто ищет – тот обрящет. Я думаю, что будет вторая, третья и пятая серия. И тогда большинство этих людей, которые, по ряду причин, не попали сейчас в эти списки, в них попадут", – заявил эксперт в интервью "Царьграду".

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Тот факт, что под действие санкций не попал миллиардер, бывший губернатор Днепропетровской области Игорь Коломойский, свидетельствует о том, что Кремль проявляет заботу о простых украинцах, уверен Асафов. По его словам, списки формируются так, чтобы "максимально снизить ущерб для простых граждан, которые так или иначе еще работают на предприятиях этих господ".

У России нет намерения перечислить поименно всех украинских русофобов. Ограничительные меры вводятся точечно и поэтапно. Следующего расширения санкционного списка следует ожидать ближе к выборам украинского президента, которые состоятся весной будущего года, отметил политолог.

Асафов также отбросил предположение о том, что избирательное включение представителей украинского истеблишмента в черный список преследует цель внести разлад в ряды элиты. У Кремля, по его словам, нет желания устраивать "очередную интригу, многоходовочку", потому что "смута там есть и так".

Сам Игорь Коломойский объяснил непопадание в черный список тем, что этот перечень согласовывался с украинскими властями и редактировался администрацией президента. В "редакционную коллегию", по мнению олигарха, входили украинский лидер Петр Порошенко, первый замглавы Нацбанка Украины Екатерина Рожкова, совладелец инвесткомпании ICU Макар Пасенюк, народный депутат от "Блока Петра Порошенко" Игорь Кононенко, а "почтальоном" работал лидер движения "Украинский выбор" Виктор Медведчук.

"Порошенко лично вычеркнул меня, давнего врага Путина, из списка, чтобы показать нашим американским партнерам, что я якобы стал агентом Кремля", – заявил миллиардер.

Его предположения выглядят полнейшим абсурдом. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что отнесся к версии Коломойского "с юмором", передает ТАСС.

Российские власти с 1 ноября ввели санкции против 68 юридических и 322 физических лиц Украины. Под ограничения попали металлургические, продовольственные, фармацевтические компании, а также чиновники, бизнесмены и политики. Несмотря на то что Коломойский не был включен в список физических лиц, подпавших под санкции, Москва ввела ограничения против подконтрольного олигарху предприятия "Днипроазот".

Отсутствие в черном списке Петра Порошенко в Кремле объяснили тем, что введение персональных санкций против первых лиц государств – это "слишком чрезвычайная мера".

Андрей ФИЛАТОВ
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