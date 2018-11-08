Киев увеличит вдвое зону своих "владений"

Незалежная готовит документ, который позволит ей прибрать к рукам львиную долю черноморской акватории. В нем прописан правовой режим прилегающей зоны государства.

Соответствующий закон прошел первое чтение. "За" проголосовали 238 депутатов. Согласно инициативе, Киев удвоит территорию контроля в водах Черного моря.

В проекте сказано, что соседняя страна "отхватит" морской район в 24 морских милях от внешней границы, прилегающий к территориальному морю страны. Там украинским госслужбам будет дозволено останавливать суда, действия которых будут расходиться с законодательством Незалежной.

"Этот законопроект позволит де-факто в два раза увеличить территорию контроля в Черном море", – передает "Интерфакс – Украина" слова народной избранницы Ирины Фриз, которая является одним из авторов нововведения.

Она пояснила, что прилегающую территорию, исходя из международных норм, нельзя отнести к зоне юрисдикции или суверенитета. В то же время любая страна вправе "присвоить" морской участок, чтобы диктовать там свои условия.

"Данная зона является тем участком морского пространства, где любое прибрежное государство может осуществлять ограниченный контроль по предупреждению или задержанию за [нарушение] определенных правил", – уточнила депутат.