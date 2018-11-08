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Порошенко изгоняет из страны миллионы граждан Украины

Петр Порошенко. Фото: www.globallookpress.com
Война Киева с российской церковью бьет по собственным жителям

Президент Украины своими призывами к РПЦ и ее прихожанам убраться из страны на самом деле указывает на дверь огромному числу граждан Незалежной. Об этом напомнил Петру Порошенко председатель Синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.

Так он прокомментировал вчерашний эмоциональный всплеск лидера Незалежной, потребовавшего отправляться "домой в Россию" нашей церкви.

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Легойда указал пану Порошенко, что предстоятель УПЦ МП митрополит Онуфрий, духовенство и православный люд являются украинскими гражданами. Таким образом, можно предположить, что Петр Алексеевич призывает "вернуться" в Россию именно украинцев.

"На Украине существует одна каноническая православная церковь... Ее предстоятель митрополит Онуфрий, ее духовенство и миряне – это граждане Украины. Украинский президент их имеет в виду? Миллионы украинских граждан?" – написал журналист в Telegram.

Столь радикальная риторика в адрес канонической церкви, причем УПЦ ПМ, может привести Незалежную к новому вооруженному конфликту, более опасному, чем развязанный постмайданными вождями в Донбассе. Так считает крымский блогер Александр Горный. Вчерашняя речь пана Порошенко является "фактически объявлением войны РПЦ и УПЦ", отметил он. Мало того что за годы своего правления, украинский лидер не смог выполнить свои обещания по Крыму и Донбассу, так он "сейчас привел страну к православному расколу, и мы в шаге от настоящей войны", пишет блогер на портале "Эхо Москвы".

По его мнению, у Петра Алексеевича или отказали тормоза, или он все бросает на алтарь второго срока, пытаясь удержаться в президентском кресле, или ему нужен психиатр.

"Ужесточение антироссийской риторики – это логичное продолжение маразма правления Порошенко, который активно развязывает православную войну ради второго срока, только она будет ужаснее, чем военный конфликт на Донбассе, и потери будут исчисляться не тысячами, а сотнями тысяч. Готова ли Украина к такому? Уверен, что нет", – делает вывод автор поста.

Горный предлагает Москве ответить на эту "бесовщину" жестко и быстро: ввести визовый контроль с Украиной, отменить возможность иметь второе – украинское – гражданство, установить квоты на трудовых мигрантов Незалежной и полностью прекратить торговлю с Киевом.

Надо отметить, что подобные радикальные меры все чаще звучат из уст политиков и экспертов на российских ток-шоу. А последняя публичная болтовня пана Порошенко, все больше влезающего в дела верующих, только увеличивает процент желающих в России монументально отгородиться от скачущих майданных поклонников бандеровщины.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ
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