Несломленная депутатша грозит из клетки агитацией и пропагандой

Бывшая наводчица, а ныне парламентарий Верховной рады и арестантка по делу о подготовке госпереворота Надежда Савченко планирует вести свою избирательную кампанию из СИЗО. Она надеется, что ей позволят ездить в автозаке на встречи с избирателями. Об этом заявила сестра депутата Вера Савченко со ссылкой на родственницу.

О своем участии в президентской гонке несостоявшаяся "террористка" объявила накануне также устами сестры.

Так вот, сегодня Вера отметила, поскольку Надежда еще не была осуждена, она имеет право баллотироваться на пост главы государства.

"Мы сейчас уже ездим по Украине с предвыборной кампанией. Объединяем и информируем людей. Возможно, руководство СИЗО должно обеспечить ее общение с избирателями. Возить на автозаке на места встреч. Но мы ездим за 600 км от Kиева. Это достаточно далеко", – сказала она изданию "Страна.ua".

По словам Веры, следователь иногда пускает граждан на встречи с Надеждой, так как она все еще продолжает исполнять свои депутатские обязанности.

"Недавно приезжала женщина из Житомира... Но в то же время, Дмитрия Гордона (известного журналиста – ред.) к ней не допустили", – подчеркнула сестра.

О своем решении баллотироваться в президенты Незалежной экс-военнослужащая ВСУ говорила еще весной. Так, 28 марта Савченко, уже будучи под арестом по подозрению в подготовке теракта против верхушки украинской власти, включая действующего лидера страны Петра Порошенко, опубликовала в Facebook видео, в котором пообещала стать кандидатом в президенты Украины.