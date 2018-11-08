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Савченко примет будущих избирателей в автозаке

Надежда Савченко. Фото: www.globallookpress.com
Несломленная депутатша грозит из клетки агитацией и пропагандой

Бывшая наводчица, а ныне парламентарий Верховной рады и арестантка по делу о подготовке госпереворота Надежда Савченко планирует вести свою избирательную кампанию из СИЗО. Она надеется, что ей позволят ездить в автозаке на встречи с избирателями. Об этом заявила сестра депутата Вера Савченко со ссылкой на родственницу.

О своем участии в президентской гонке несостоявшаяся "террористка" объявила накануне также устами сестры.

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Так вот, сегодня Вера отметила, поскольку Надежда еще не была осуждена, она имеет право баллотироваться на пост главы государства.

"Мы сейчас уже ездим по Украине с предвыборной кампанией. Объединяем и информируем людей. Возможно, руководство СИЗО должно обеспечить ее общение с избирателями. Возить на автозаке на места встреч. Но мы ездим за 600 км от Kиева. Это достаточно далеко", – сказала она изданию "Страна.ua".

По словам Веры, следователь иногда пускает граждан на встречи с Надеждой, так как она все еще продолжает исполнять свои депутатские обязанности.

"Недавно приезжала женщина из Житомира... Но в то же время, Дмитрия Гордона (известного журналиста – ред.) к ней не допустили", – подчеркнула сестра.


О своем решении баллотироваться в президенты Незалежной экс-военнослужащая ВСУ говорила еще весной. Так, 28 марта Савченко, уже будучи под арестом по подозрению в подготовке теракта против верхушки украинской власти, включая действующего лидера страны Петра Порошенко, опубликовала в Facebook видео, в котором пообещала стать кандидатом в президенты Украины.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ
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