Порошенко и патриарх Варфоломей подписали соглашение

В документе говорится о создании Украинской церкви

Встреча украинского лидера и патриарха состоялась в рамках рабочего визита Порошенко в Турцию.

Соглашение подписали в стамбульской резиденции Варфоломея, передает ТАСС.

"Сегодня исторический день. Украинцы молились за то, чтобы Господь послал им единую православную автокефальную церковь", – заявил Порошенко.

Напомним, в Турции украинский президент проведет два дня – 3 и 4 ноября. У него также запланирована встреча с главой государства Тайипом Эрдоганом.