Порошенко и патриарх Варфоломей подписали соглашение

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Встреча украинского лидера и патриарха состоялась в рамках рабочего визита Порошенко в Турцию.
Соглашение подписали в стамбульской резиденции Варфоломея, передает ТАСС.
"Сегодня исторический день. Украинцы молились за то, чтобы Господь послал им единую православную автокефальную церковь", – заявил Порошенко.
Напомним, в Турции украинский президент проведет два дня – 3 и 4 ноября. У него также запланирована встреча с главой государства Тайипом Эрдоганом.
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