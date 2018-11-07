Президент Украины призвал российских священников вернуться домой

Петр Порошенко пришел в негодование от того, что в Кремле состоялся срочный Совет безопасности России под председательством Владимира Путина. Ведь на повестке дня стоял вопрос, как защитить Русскую православную церковь в Незалежной. Возмущенный лидер государства заявил, что ее представителям надо покинуть Украину.

"Дорогие мои, вам здесь нечего делать, нечего делать вашей церкви, нечего делать вашим вооруженным силам, нечего делать вашему вооружению. Домой, в Россию", – сказал Порошенко на конференции "Уроки гибридного десятилетия: что нужно знать для успешного движения вперед" в Киеве.

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Президент Украины также надеется, что церковные иерархии проведут "объединительный собор" в ближайшее время. Тогда, как считает Порошенко, Киев получит томос об автокефалии, чего украинцы ждали 1030 лет. По мнению главы Незалежной, появление автокефальной церкви по важности можно сравнить с провозглашением независимости страны 27 лет назад.

Агентство РИА "Новости" напоминает, что неканоническая церковная структура на Украине хочет получить томос об автокефалии от Константинополя до конца года. Однако для этого должен существовать предстоятель "объединенной" церкви, которого надо выбрать на общем соборе. При этом дату данного мероприятия еще не назначили. Каноническая УПЦ заявляла, что не будет в нем участвовать.

Синод Русской православной церкви объявил в середине октября о разрыве общения с Константинопольским патриархатом по всей канонической территории РПЦ из-за его решения начать процесс автокефалии.

При этом во время встречи Порошенко также затронул тему "гибридной войны", которую, по его мнению, ведет Россия против Украины. Президент страны отметил, что одним из ее инструментов являются религиозные организации. А он хорошо изучил повадки "русского медведя", что позволяет ему противостоять российской угрозе.

"Мы очень хорошо знаем, когда Россия снимает фальшивую маску и становится тем явным нескрываемым врагом, когда гибридная война показывает, что это война настоящая. Если вы, дорогие участники конференции, готовы обороняться, спросите нас, украинцев, как это делать", – обратился к европейцам Порошенко в эфире телеканала "Украина 112".

Он также рассказал, как именно Россия ведет эту войну: устраивает информационные атаки, дестабилизирует ситуацию внутри страны, агрессивно навязывает свою повестку дня через агентов в политической и культурной сферах, а также влияет на общество через религиозные организации.