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Украина ужесточила наказание для россиян

Фото: Алексей Павлишак/ТАСС
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Президент Незалежной подписал соответствующий закон

Петр Порошенко утвердил наказание для жителей "страны-агрессора", которые пытаются нелегально попасть на территорию Украины. Теперь люди, незаконно пересекающие госграницу, могут лишиться свободы на срок до трех лет.

За повторное преступление наказание увеличится до пяти лет колонии. Такой же срок получит группа лиц. Если у злоумышленников будет оружие, им грозит до восьми лет тюрьмы. 

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Верховная Рада приняла закон 18 октября. На сайте украинского парламента опубликовали сообщение о том, что Порошенко подписал его.

Полина ИВАНОВА
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