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Украина не смогла провести торги по продаже "Норда"

Судно "Норд". Фото: dpsu.gov. ua
продолжениеУкраина нарекла себя специалистом по "русскому медведю"
Всех потенциальных покупателей захваченного украинскими пиратами керченского судна забраковали

В среду, 7 ноября, на Украине должны были состояться электронные торги по продаже арестованного российского рыболовецкого сейнера "Норд", однако они благополучно провалились. Ни один из покупателей не получил доступа к аукциону.

Об этом говорится в протоколе украинского госпредприятия "Система электронных торгов арестованного имущества", которое занимается продажей судна.

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Отмечается, что всего подано 12 заявок, но организаторы аукциона их все отклонили. Причины такого шага не раскрываются.

Стартовая стоимость лота составляла почти 1,63 млн грн (более $58 тысяч). Шаг аукциона установлен в 16 тыс. 261 гривну.

Судя по данным лота, имущество находится в торговом порту Бердянска, у шестого причала.

"Норд" построен в 1989 г. в Азове (Ростовская область).

В середине октября украинская прокуратура уведомила о том, что керченское судно передается Национальному агентству Украины по розыску и управлению активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА). Данное решение принято с целью сохранения бюджетных средств, выделенных на содержание "Норда" в бердянском порту.

"Ожидаем оживленные торги и надеемся, что сразу судно будет продано новому владельцу, который сможет начать его эксплуатацию. Все желающие могут в течение 15 дней подавать заявки на данный лот, оплатить гарантийный взнос и участвовать в торгах", – оповещало АРМА в своем заявлении.

Но видно, что-то пошло не так.

На прошлой неделе, напомним, состоялся обмен между РФ и Незалежной экипажами захваченных кораблей – российского "Норда" и украинской мотофелюги "ЯМК-0041" (Очаково), кроме капитанов.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ
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