Всех потенциальных покупателей захваченного украинскими пиратами керченского судна забраковали

В среду, 7 ноября, на Украине должны были состояться электронные торги по продаже арестованного российского рыболовецкого сейнера "Норд", однако они благополучно провалились. Ни один из покупателей не получил доступа к аукциону.

Об этом говорится в протоколе украинского госпредприятия "Система электронных торгов арестованного имущества", которое занимается продажей судна.

Отмечается, что всего подано 12 заявок, но организаторы аукциона их все отклонили. Причины такого шага не раскрываются.

Стартовая стоимость лота составляла почти 1,63 млн грн (более $58 тысяч). Шаг аукциона установлен в 16 тыс. 261 гривну.

Судя по данным лота, имущество находится в торговом порту Бердянска, у шестого причала.

"Норд" построен в 1989 г. в Азове (Ростовская область).

В середине октября украинская прокуратура уведомила о том, что керченское судно передается Национальному агентству Украины по розыску и управлению активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА). Данное решение принято с целью сохранения бюджетных средств, выделенных на содержание "Норда" в бердянском порту.

"Ожидаем оживленные торги и надеемся, что сразу судно будет продано новому владельцу, который сможет начать его эксплуатацию. Все желающие могут в течение 15 дней подавать заявки на данный лот, оплатить гарантийный взнос и участвовать в торгах", – оповещало АРМА в своем заявлении.

Но видно, что-то пошло не так.

На прошлой неделе, напомним, состоялся обмен между РФ и Незалежной экипажами захваченных кораблей – российского "Норда" и украинской мотофелюги "ЯМК-0041" (Очаково), кроме капитанов.

