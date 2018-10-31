У экипажа "Норда" отобрали паспорта

Однако их переживания связаны вовсе не с документами

В Крым украинские пленники прибыли без документов, удостоверяющих личность. Однако данный факт их нисколько не беспокоит. Это все – мелочи после семимесячной разлуки с родными и близкими. Об оставленных в Незалежной паспортах рассказал матрос "Норда" Павел Чмыхалов.

"Внутренние паспорта граждан России изъяты украинским судом. Мы не знаем их дальнейшую судьбу. Но я думаю, что мы сейчас, вернувшись в Крым, их восстановим", – пояснил моряк, передает РИА "Новости".

Матрос судна также отметил, что украинские пограничники не интересовались гражданством российского экипажа. У моряков "Норда" при себе имелись только загранпаспорта РФ.

Впрочем, гораздо больше судьбы документов экипаж волнует участь капитана сейнера Владимира Горбенко. Пока его не освободили из плена, в долгоиграющей истории не поставлена точка.

"Мы почувствуем себя дома окончательно, когда приедет капитан. Нам обещают, говорят, что вроде бы вопрос сдвинулся с мертвой точки. Пока капитан не вернется, нам не будет жизни", – заверил Чмыхалов, назвав Горбенко капитаном "с большой буквы".

Накануне экипаж российского судна обменяли на украинских браконьеров. Долгожданное событие произошло на границе Крыма с Украиной, в пункте пропуска "Армянск".

Напомним, "Норд" был захвачен в марте этого года. Рыболовецкое судно остановили в Азовском море.