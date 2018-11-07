Порошенко отдал Андреевскую церковь Константинополю

Верховная рада одобрила эту инициативу 18 октября

Президент Украины Петр Порошенко подписал закон о передаче входящей в Национальный заповедник "София Киевская" Андреевской церкви в Киеве в постоянное безвозмездное пользование Константинопольскому патриархату.

Церковь может использоваться для совершения богослужений, религиозных обрядов, церемоний и процессий Константинопольского патриархата, говорится в документе.

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Ранее в УПЦ Киевского патриархата сообщали, что данный храм станет церковным посольством Вселенского патриархата на Украине, пишет RT.

Андреевская церковь построена в 1749-1754 гг. по приказу российской императрицы Елизаветы Петровны на правом берегу Днепра в Киеве.