Порошенко отдал Андреевскую церковь Константинополю

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Президент Украины Петр Порошенко подписал закон о передаче входящей в Национальный заповедник "София Киевская" Андреевской церкви в Киеве в постоянное безвозмездное пользование Константинопольскому патриархату.
Церковь может использоваться для совершения богослужений, религиозных обрядов, церемоний и процессий Константинопольского патриархата, говорится в документе.
Ранее в УПЦ Киевского патриархата сообщали, что данный храм станет церковным посольством Вселенского патриархата на Украине, пишет RT.
Андреевская церковь построена в 1749-1754 гг. по приказу российской императрицы Елизаветы Петровны на правом берегу Днепра в Киеве.
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