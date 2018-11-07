Немецкая экономика понеслась в пропасть

Отказ от "Северного потока – 2" станет для Германии контрольным выстрелом

Ангела Меркель анонсировала свой уход с должности канцлера, когда экономическая ситуация в стране складывается не лучшим образом. Пока что говорить о системном кризисе рано, но это лишь потому, что глава правительства лично не занималась экономическими вопросами, доверив эту сферу другим людям. При новом канцлере ситуация может ухудшиться. А возможный выход из проекта "Северный поток – 2" окончательно добьет Германию.



Бизнес настороженно относился к избранию Меркель на пост лидера правящей партии, а потом и главы правительства, пишет Süddeutsche Zeitung. Однако период недоверия она благополучно переждала, в сущности, не ведя никакой экономической политики вовсе. "Она позволила немецкой промышленной нации развиваться на автопилоте", – утверждает издание. Всеми экономическими вопросами занимались партнеры ХДС по коалиции.

Однако после ухода Меркель такой стиль работы будет невозможен. Новому канцлеру придется браться за экономику. К тому же внешние обстоятельства будут ухудшаться.

Из-за низких цен на нефть производственные расходы в Германии существенно снизились. Относительно дешевый евро способствовал удешевлению немецких товаров за рубежом, поэтому экспорт резко вырос. Автор статьи в связи с этим полагает, что экономика Германии не отличается высокой эффективностью – она просто пребывает в выгодном положении. Как только выгодные условия пропадут, придется идти на экономические реформы.

Меркель удалось справиться с кризисом 2008 года. Канцлер приняла верное решение: государство вложилось в пособия частично безработным и выплаты за сдачу в утиль старых автомобилей. Это поддержало потребление и удержало специалистов на рабочих местах. Но в то же время она не помогла преодолеть кризисные последствия другим странам Европы.

Большой экономической ошибкой Меркель стал отказ от поддержки мелких и средних предпринимателей. Вместо них помощь стали оказывать крупным предприятиям и целым отраслям. Однако простым избирателям такое изменение не нравится. Они критикуют Меркель и ХДС, что дополнительно дестабилизирует обстановку в стране.

В последние годы своего правления глава правительства должна довести до конца строительство нового газопровода, который обеспечит Германию и другие страны Европы российским природным газом. Ей не следует идти на поводу у европарламентариев, которые призывают Меркель изменить позицию в отношении "Северного потока – 2" и в результате отказаться от него, сообщает "Спутник – Литва".

Критики трубы говорят, что ее строительство раскалывает Евросоюз, противоречит европейской энергетической политике и уменьшает энергонезависимость ФРГ. Однако Берлин должен четко придерживаться своей прежней позиции, поскольку единственной альтернативой российскому газу является вынужденная закупка американского СПГ, который стоит в три раза дороже. Это подорвет немецкую промышленность.

Издание советует преемнику Меркель на посту канцлера попытаться совершить "прорыв в современность". Он должен видеть перспективы и умело регулировать цифровую сферу, современную налоговую систему, финансирование и распределение государственных расходов, не забывая при этом и об экологии. Тот, кто сможет представить достойную новую концепцию, и должен возглавить ХДС, а затем и стать канцлером.