Европейцы не очень-то и против

Варшава взбунтовалась против Брюсселя и процесс может зайти далеко, считает глава Евросовета Дональд Туск, бывший премьер-министр Польши.

Судебная реформа, инициированная ЕС, вызвала протесты в польских политических кругах. Туск опасается, что из-за этого Польша "случайно" может выйти из состава Европейского союза, пишет 6 ноября Daily Еxpress.

По мнению главы Евросовета, не имеет значения, действительно ли лидер партии "Право и справедливость" Ярослав Качиньский собирается начать процесс выхода из ЕС. Это может случиться помимо его воли. Туск напомнил, что он много работал с экс-премьер-министром Британии Дэвидом Кэмероном для того, чтобы избежать Brexit. По словам политика, именно Кэмерон выдвинул идею референдума, чтобы удержать Соединенное Королевство в Евросоюзе, однако результат оказался не таким, как предполагалось.

Туск также подчеркнул, что Европа была весьма заинтересована в том, чтобы удержать Британию, а вот судьба Польши волнует ее не так сильно. "Я считаю, что ситуация очень, очень серьезная", – подытожил он.

После того как Туск озвучил свои опасения на парламентской сессии в Варшаве, появились слухи о том, что он покинет европейские институты и вернется на польский политический олимп. Возможно, он выставит свою кандидатуру на президентских выборах в 2020 году.

Судебная реформа, которую Варшава должна провести по требованию ЕС, предполагает, что пенсионный возраст судей Верховного суда понизится с 70 до 65 лет. Это приведет к отставке более чем трети ныне действующих судей – 27 из 72, включая главу Верховного суда.