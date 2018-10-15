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Долги Италии могут развалить Евросоюз изнутри

Фото: GLOBAL LOOK press/Janus
Итальянцы решили подложить под организацию мину замедленного действия

Новая правительственная коалиция в Италии планирует надавить на Берлин, Париж и Еврокомиссию в вопросе реструктуризации итальянского долга, что в результате может привести к развалу Евросоюза.

Об этом пишет Contra Magazin. Автор публикации считает, что таким образом Рим фактически объявил войну Брюсселю и немецкому канцлеру Ангеле Меркель.

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Отмечается, что вице-премьер, министр экономического развития Италии Луиджи Ди Майо из "Движения пяти звезд" и глава МВД Маттео Сальвини из "Лиги Севера", являющиеся ярыми сторонниками независимости их страны от Евросоюза, уже подготовили проект бюджета, в котором понижение налогов и универсальный доход превышают допустимые в ЕС отметки дефицита бюджета в 2% ВВП – 2,4%.

В свою очередь, министр финансов Республики Джованни Триа не хочет согласовывать такой проект бюджета с Брюсселем. По данным издания, он намерен выбрать более проевропейский вариант.

Однако, считает автор статьи, на руках у Сальвини и Ди Майо есть серьезные козыри: превышающий €2 трлн госдолг, около триллиона евро задолженности по системе Target2 и находящаяся в кризисе банковская система. Это означает, что политики будут оказывать давление на главу Еврокомиссии Жан-Клода Юнкера, канцлера ФРГ Ангелу Меркель и главу МВФ Кристин Лагард, чтобы получить самые выгодные условия для реструктуризации долга, что для правительства Италии станет "глотком свежего воздуха".

Для этого дефицит бюджета сначала превысил 2%, а потом вернулся к допустимому уровню. При этом Рим поставил условия, которые не устраивают Брюссель, и все для того, чтобы "выставить его злодеем" и подогреть у итальянских граждан желание покинуть Евросоюз.

Другая точка атаки, которую Сальвини называет одной из своих целей, заключается вообще в обновлении ЕС изнутри. Для этого он объединился с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном, открыто выступающим против президента Франции Эммануэля Макрона и Юнкера. Если венгерского лидера исключат из Европейской народной партии ("Орбан еще не напал так открыто", замечает автор), то он ополчится и против Меркель, что в интересах министра внутренних дел Италии. При таком раскладе, пишет издание, Орбан вступит в альянс с евроскептической "Альтернативой для Германии".

По мнению автора статьи, то, что в настоящее время происходит, "может быть началом конца того ЕС, как мы его знаем сейчас". Евросоюз находится в затруднительном положении, которое может привести к развалу объединения и появлению новых альянсов.

Елена УСОВА
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