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Трамп жестко высказался о Евросоюзе

Дональд Трамп. Фото: GLOBAL LOOK press/Olivier Douliery
Глава Белого дома раскритиковал европейскую политику

Дональд Трамп заявил, что ни один из союзников США не ведет себя хуже, чем ЕС.

"Европейский союз был создан для того, чтобы воспользоваться нами в сфере торговли, это они и сделали", – сказал Трамп в интервью на телеканале CBS.

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В ответ на замечание телеведущей, что слова президента звучат враждебно, Трамп парировал: "Знаете, что враждебно? их поведение по отношению к нам. Мы вовсе не враждебны". Глава Белого дома добавил, что Соединенные Штаты в течение долгих лет были "глупой страной".

Трамп также добавил, что США не должны нести на себе все расходы НАТО, идущие на защиту Европы. "И в довершение всего они пользуются преимуществами над нами в торговле. Больше такого не будет, и они это знают", – подчеркнул американский президент.

Валентина МАЙОРОВА
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