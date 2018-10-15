Глава Белого дома раскритиковал европейскую политику

Дональд Трамп заявил, что ни один из союзников США не ведет себя хуже, чем ЕС.

"Европейский союз был создан для того, чтобы воспользоваться нами в сфере торговли, это они и сделали", – сказал Трамп в интервью на телеканале CBS.



В ответ на замечание телеведущей, что слова президента звучат враждебно, Трамп парировал: "Знаете, что враждебно? их поведение по отношению к нам. Мы вовсе не враждебны". Глава Белого дома добавил, что Соединенные Штаты в течение долгих лет были "глупой страной".

Трамп также добавил, что США не должны нести на себе все расходы НАТО, идущие на защиту Европы. "И в довершение всего они пользуются преимуществами над нами в торговле. Больше такого не будет, и они это знают", – подчеркнул американский президент.