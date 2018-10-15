Американский лидер проявляет больше характера при общении с президентом России с глазу на глаз

Глава США до сих пор оправдывается за слишком мягкое, по мнению многих американцев, отношение к лидеру страны-соперницы.

В очередном интервью журналисты вновь начали допытываться, почему Трамп не критикует политику Путина публично. Американский президент в ответ на это рассказал, каким жестким он бывает, когда разговаривает с ним без свидетелей. Он привел в пример переговоры в Хельсинки, которые прошли еще летом, но до сих пор муссируются в западных СМИ.

"Думаю, я проявляю большую жесткость с ним лично. У нас была встреча, это была очень жесткая встреча, и это была очень хорошая встреча", – заявил Трамп в интервью телеканалу CBS.

Не преминул лидер США в очередной раз уколоть своего предшественника Барака Обаму и напомнить, из-за кого Незалежная потеряла Крым. Он похвалился, что снабдил украинцев противотанковыми системами и ударными вооружениями и обвинил Обаму в бездействии. Он "не пожелал пойти на этот шаг, а также "отдал им [России] часть Украины", подчеркнул Трамп.

Отбиваться от нападок после встречи с Путиным в Хельсинки, которая прошла 16 июля, Трампу приходится не в первый раз. За излишнюю мягкость он уже многократно оправдывался, объясняя ее предвзятостью СМИ, напоминает "URA.RU". При любом раскладе его сделали бы виноватым, говорил политик.