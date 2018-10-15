Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Трамп рассказал о жестком разговоре с Путиным

Дональд Трамп и Владимир Путин. Фото: GLOBAL LOOK press/Lehtikuva/Jussi Nukari
Американский лидер проявляет больше характера при общении с президентом России с глазу на глаз

Глава США до сих пор оправдывается за слишком мягкое, по мнению многих американцев, отношение к лидеру страны-соперницы.

В очередном интервью журналисты вновь начали допытываться, почему Трамп не критикует политику Путина публично. Американский президент в ответ на это рассказал, каким жестким он бывает, когда разговаривает с ним без свидетелей. Он привел в пример переговоры в Хельсинки, которые прошли еще летом, но до сих пор муссируются в западных СМИ.

По теме

"Думаю, я проявляю большую жесткость с ним лично. У нас была встреча, это была очень жесткая встреча, и это была очень хорошая встреча", – заявил Трамп в интервью телеканалу CBS.

Не преминул лидер США в очередной раз уколоть своего предшественника Барака Обаму и напомнить, из-за кого Незалежная потеряла Крым. Он похвалился, что снабдил украинцев противотанковыми системами и ударными вооружениями и обвинил Обаму в бездействии. Он "не пожелал пойти на этот шаг, а также "отдал им [России] часть Украины", подчеркнул Трамп.

Отбиваться от нападок после встречи с Путиным в Хельсинки, которая прошла 16 июля, Трампу приходится не в первый раз. За излишнюю мягкость он уже многократно оправдывался, объясняя ее предвзятостью СМИ, напоминает "URA.RU". При любом раскладе его сделали бы виноватым, говорил политик.

Кристина ЧЕРНИКОВА
новости партнеров
Загрузка...

Авария "Союза" пошла на пользу России

Роскосмос получает заверения в вынужденном партнерстве от американских коллег

Нидерланды заявили о войне с Россией

Министр обороны Анк Бейлевельд вновь обвинила нашу страну во вмешательстве в расследование крушения MH17 и взломе WADA

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей