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В США не оценили дипломатию Трампа

Фото: GLOBAL LOOK press/Kremlin Pool
Президент пожаловался своим сторонником на непонимание

Дональд Трамп, выступая в штате Пенсильвания на встрече со сторонниками республиканской партии, заявил, что хорошо поладил с президентом Владимиром Путиным. 

"У нас c Путиным в Хельсинки состоялась прекрасная встреча, мы обсудили все", – приводит слова Трампа издание The Hill.

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Кроме того, президент США неодобрительно отозвался о том, как американские медиа освещали саммит. "Они хотели видеть боксерский поединок. А что случилось с дипломатией, я спрашиваю? Я обучался дипломатии, хоть и немного", – возмутился Трамп и даже помахал в воздухе кулаками, как боксер.

Лидеры РФ и США встретились в Хельсинки 16 июля. Более двух часов Трамп и Путин разговаривали наедине, затем делегации пообедали в расширенном составе. После переговоров, отвечая на вопросы журналистов, оба президента подчеркнули, что заинтересованы в улучшении отношений двух стран.


Валентина МАЙОРОВА
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