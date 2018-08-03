Президент пожаловался своим сторонником на непонимание

Дональд Трамп, выступая в штате Пенсильвания на встрече со сторонниками республиканской партии, заявил, что хорошо поладил с президентом Владимиром Путиным.

"У нас c Путиным в Хельсинки состоялась прекрасная встреча, мы обсудили все", – приводит слова Трампа издание The Hill.

Кроме того, президент США неодобрительно отозвался о том, как американские медиа освещали саммит. "Они хотели видеть боксерский поединок. А что случилось с дипломатией, я спрашиваю? Я обучался дипломатии, хоть и немного", – возмутился Трамп и даже помахал в воздухе кулаками, как боксер.

Лидеры РФ и США встретились в Хельсинки 16 июля. Более двух часов Трамп и Путин разговаривали наедине, затем делегации пообедали в расширенном составе. После переговоров, отвечая на вопросы журналистов, оба президента подчеркнули, что заинтересованы в улучшении отношений двух стран.



