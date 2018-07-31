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Трамп прокомментировал "сговор с Россией"

Дональд Трамп. Фото: GLOBAL LOOK press/Ron Sachs
Американский лидер не нашел в своих действиях ничего противозаконного

Речь идет о бездоказательных предположениях о том, что мистер президент – ставленник Кремля. Однако это не является преступным деянием, заключил хозяин Белого дома. С юридической точки зрения сговор – невинная процедура.

Впрочем, даже в этом случае "сделки" с Россией в 2016 г. не было, подчеркнул Трамп. "Сговор не является преступлением, но это не имеет значения, потому что никакого сговора не было (за исключением жуликоватой Хиллари [Клинтон] и демократов)", – сообщил на все интернет-пространство Трамп.

Президентское признание в Twitter дублирует прозвучавшее накануне заявление его адвоката Рудольфа Джулиани. После тщательного изучения Уголовного кодекса он пришел к выводу, что в сговоре нет ничего противозаконного.

"Сговор не является преступлением", – поведал Джулиани в эфире телеканала Fox News.

Больше года в США ищут улики вмешательства в президентские выборы. Но тщетно. "Полным бредом" подозрения команды спецпрокурора Роберта Мюллера назвал российский лидер Владимир Путин. 

Оксана ПОДТУРКИНА
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