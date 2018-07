Речь идет о бездоказательных предположениях о том, что мистер президент – ставленник Кремля. Однако это не является преступным деянием, заключил хозяин Белого дома. С юридической точки зрения сговор – невинная процедура.

Впрочем, даже в этом случае "сделки" с Россией в 2016 г. не было, подчеркнул Трамп. "Сговор не является преступлением, но это не имеет значения, потому что никакого сговора не было (за исключением жуликоватой Хиллари [Клинтон] и демократов)", – сообщил на все интернет-пространство Трамп.

Collusion is not a crime, but that doesn’t matter because there was No Collusion (except by Crooked Hillary and the Democrats)!