Трамп прокомментировал "сговор с Россией"
Речь идет о бездоказательных предположениях о том, что мистер президент – ставленник Кремля. Однако это не является преступным деянием, заключил хозяин Белого дома. С юридической точки зрения сговор – невинная процедура.
Впрочем, даже в этом случае "сделки" с Россией в 2016 г. не было, подчеркнул Трамп. "Сговор не является преступлением, но это не имеет значения, потому что никакого сговора не было (за исключением жуликоватой Хиллари [Клинтон] и демократов)", – сообщил на все интернет-пространство Трамп.
Collusion is not a crime, but that doesn’t matter because there was No Collusion (except by Crooked Hillary and the Democrats)!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 31 июля 2018 г.
Президентское признание в Twitter дублирует прозвучавшее накануне заявление его адвоката Рудольфа Джулиани. После тщательного изучения Уголовного кодекса он пришел к выводу, что в сговоре нет ничего противозаконного.
"Сговор не является преступлением", – поведал Джулиани в эфире телеканала Fox News.
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