Федункив рассказала о последствиях первых родов после 50 лет

Звезда "Реальных пацанов" отметила, что ведет борьбу с лишним весом

Актриса Мария Федункив поразила общественность новостью о рождении ребенка после 50 лет. Для нее опыт материнства был первым, она самостоятельно выносила малыша, которым забеременела с помощью ЭКО. И, как оказалось, это не прошло для нее без последствий.

Знаменитость рассказала, что вместе с счастьем от появления на свет сына пришли и сопутствующие сложности. Например, она пожаловалась на недосып и лишние килограммы, от которых она сейчас старается избавиться.

"На мне 20 килограммов, но я думаю, что это все уйдет", – отметила Марина в недавнем интервью.

Как известно, отцом малыша стал итальянец Стефано Маджи, который моложе актрисы на 13 лет. Изначально многие в шоу-бизнесе не верили в этот союз, называя ее пиаром, однако спустя годы искренность отношений Федункив с мужем перестала вызывать какие-либо сомнения.