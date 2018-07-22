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Клинтон обрушилась на Трампа с упреками после переговоров в Хельсинки

Дональд Трамп. Фото: CNP/AdMedia /AdMediaRon Sachs
Встреча президентов двух стран нанесла сокрушительный удар по "американской демократии"

В то время как российский лидер Владимир Путин раскрывает "всему миру" детали саммита в столице Финляндии, Белый дом загадочно молчит. Бывший госсекретарь Штатов Хиллари Клинтон выступила с пламенной речью, обвинив президента Дональда Трампа в нежелании защищать свою страну.

С момента встречи лидеров двух стран в Хельсинки прошла почти неделя, но страсти в Америке не утихают. Клинтон вновь подняла тему мнимого вмешательства России в выборы президента в США и заявила, что глава Белого дома попросту не может "справиться" с российским коллегой. Атаку хакеров, якобы случившуюся в 2016 году, она назвала "ударом по сердцу демократии".

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Кроме того, Клинтон предупредила американцев о новом вмешательстве, которое Россия, по ее мнению, может совершить осенью во время промежуточных выборов. Свое мнение она высказала на фестивале OzyFest в Нью-Йорке, пишет The Guardian.

Экс-госсекретарь опасается, что Трамп по неизвестным ей причинам желает наладить отношения с Путиным, который хочет "расколоть" НАТО и Европейский союз.

"Мы не уверены, каких позиций придерживается наш президент, это очень тревожно", - заключила она.
Напомним, переговоры лидеров США и России прошли в Хельсинки 16 июля. На встрече обсуждались проблемы в Сирии и Украине, а также вопрос о набившем оскомину "русском следе" в американских выборах. Путин отверг беспочвенные обвинения, отметив, что РФ никогда не вмешивалась во внутренние дела Штатов и не планирует этого делать и впредь.

Виктория БАЛАЯН
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