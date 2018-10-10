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Евросоюз ведет тайный бизнес с Россией

Фото: Утро.ру
Главный дипломат Венгрии раскрыл европейские секреты

Антироссийская риторика стран ЕС является попыткой завуалировать тесные связи Брюсселя с Москвой. Об этом заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто. Обидевшись на обвинения в том, что Будапешт слишком активно налаживает контакты с Кремлем, министр перевел стрелки на других.

"У западноевропейцев гораздо более тесные отношения с Россией, чем у нас. Разница лишь в том, что их поверхностные ссоры прикрывают их совместные большие дела", – заявил Сийярто в интервью Der Standard.

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В качестве примера он привел отношения президента РФ Владимира Путина и канцлера Австрии Себастьяна Курца: за минувший год они встречались уже 4 раза. Президент Франции Эммануэль Макрон также постоянно говорит с Путиным по телефону и приезжал к нему на экономический форум в Санкт-Петербург. На прошедшей недавно энергетической неделе в Москву съехались все крупные бизнесмены Европы.

"Главы четырех крупнейших западных энергетических компаний сидели за почетным столом с Путиным", – возмутился Сийярто, отметив, правда, что и сам был в это время в Москве.

В связи с этим он призвал представителей ЕС прекратить критику Венгрии, а лучше заняться проблемами Евросоюза. "В 2019 г. число государств-членов ЕС впервые сократится, ранее стабильные трансатлантические отношения становятся очень хрупкими, за последние три года в ЕС произошло 33 нападения террористов, в результате которых погибли более 300 человек. Все это свидетельствует о провале политики Еврокомиссии", – указал Сийярто и призвал к кардинальным изменениям в ЕС.

В сентябре 2018 г. состоялись переговоры Путина с венгерским премьер-министром Виктором Орбаном. После этого стало известно, что одно из ответвлений газопровода "Турецкий поток" может пройти через Венгрию.

Николай ВИКТОРОВ
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