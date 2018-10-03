Центральной Европе, так же как Западной, необходим российский газ

Будапешт настоятельно рекомендует Брюсселю отойти в сторону и не вставлять палки в колеса строящейся магистрали. Свое требование венгры аргументируют потребностью в российском газе.

Голубое топливо необходимо Центральной Европе. Его она планирует получать по "Турецкому потоку". В то время как Западная ее часть рассчитывает на "Северный поток – 2".

Об этом сегодня, 3 октября, заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто после встречи с российским коллегой Сергеем Лавровым.

"Мы, Центральная Европа, требуем это право для себя. Мы требуем, чтобы Западная Европа и Брюссель не ставили палки в колеса", – цитирует венгерского политика ТАСС.

По словам Сийярто, Будапешт вместе с сербским Белградом и болгарской Софией намерены развивать свою сеть, чтобы после запуска второй нитки южного газопровода "присоседиться" к нему.

"Если Западная Европа может покупать из "Северного потока – 2", мы тоже хотим покупать из "Турецкого потока – 2". "Надеемся, что мы, Центральная Европа, сможем энергетическое сотрудничество с Россией расширить так же, как расширяет его Западная Европа. Все остальное – разговоры", – заключил глава венгерского МИД.

Строительство "Турецкого потока" сдвинулось с мертвой точки в прошлогоднем мае. До турецкого берега магистраль протянется по дну Черного моря. Длина подводных труб составит 930 километров. Сухопутная магистраль – в разы короче. Вторая нитка дойдет до границы Турции с сопредельными странами.

Она будет поставлять голубое топливо в Южную и Юго-Восточную Европу. А морской путь – окно на турецкий рынок. Ежегодно по каждой нитке будет проходить 15,75 млрд куб. м газа. Проверить на практике мощность топливной магистрали планируется уже в конце следующего года.

В прошедшем мае российский концерн "Газпром" подписал с властями Турции протокол о сухопутном участке. Согласно документу европейцы будут получать российский газ по транзитной нитке магистрали.