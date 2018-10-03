Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Венгрия потребовала ЕС оставить в покое "Турецкий поток"

Фото: pixabay.com
Центральной Европе, так же как Западной, необходим российский газ

Будапешт настоятельно рекомендует Брюсселю отойти в сторону и не вставлять палки в колеса строящейся магистрали. Свое требование венгры аргументируют потребностью в российском газе.

Голубое топливо необходимо Центральной Европе. Его она планирует получать по "Турецкому потоку". В то время как Западная ее часть рассчитывает на "Северный поток – 2".

По теме

Об этом сегодня, 3 октября, заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто после встречи с российским коллегой Сергеем Лавровым.

"Мы, Центральная Европа, требуем это право для себя. Мы требуем, чтобы Западная Европа и Брюссель не ставили палки в колеса", – цитирует венгерского политика ТАСС.

По словам Сийярто, Будапешт вместе с сербским Белградом и болгарской Софией намерены развивать свою сеть, чтобы после запуска второй нитки южного газопровода "присоседиться" к нему.

"Если Западная Европа может покупать из "Северного потока – 2", мы тоже хотим покупать из "Турецкого потока – 2". "Надеемся, что мы, Центральная Европа, сможем энергетическое сотрудничество с Россией расширить так же, как расширяет его Западная Европа. Все остальное – разговоры", – заключил глава венгерского МИД.

Строительство "Турецкого потока" сдвинулось с мертвой точки в прошлогоднем мае. До турецкого берега магистраль протянется по дну Черного моря. Длина подводных труб составит 930 километров. Сухопутная магистраль – в разы короче. Вторая нитка дойдет до границы Турции с сопредельными странами.

Она будет поставлять голубое топливо в Южную и Юго-Восточную Европу. А морской путь – окно на турецкий рынок. Ежегодно по каждой нитке будет проходить 15,75 млрд куб. м газа. Проверить на практике мощность топливной магистрали планируется уже в конце следующего года.

В прошедшем мае российский концерн "Газпром" подписал с властями Турции протокол о сухопутном участке. Согласно документу европейцы будут получать российский газ по транзитной нитке магистрали.  

Оксана ПОДТУРКИНА
новости партнеров
Загрузка...

Китай сбил с Америки корону лидерства

Политика Поднебесной ведет к краху оборонной промышленности США

Путин назвал мертвого Скрипаля подонком

Российский лидер довольно жестко высказался об отравленном экс-полковнике ГРУ

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей