Сербия выступила за транзит газа в обход Украины

Белград намерен получать российское топливо по "Турецкому потоку"

Белград готов забыть про интересы Киева, когда дело касается энергетической безопасности. Президент Сербии Александ Вучич дал это понять на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

Сербский лидер сообщил, что стране с каждым годом нужно все больше газа. Поэтому, если с поставками через Украину "возникнут проблемы", Белград готов получать российский газ через Болгарию по "Турецкому потоку".

Переговоры глав государств состоялись в Кремле во вторник, 2 октября. Как отмечает сербский телеканал РТС, стороны "достигли конкретных договоренностей", детали которых, впрочем, не раскрываются. Много внимания было уделено также теме Косово и Метохии.

Путин заверил коллегу в "дружелюбном отношении России к сербскому народу и Сербии", а Вучич, со своей стороны, рассказал об отношении к НАТО.

"Сербия не имеет ни стремления, ни желания быть частью НАТО. Сербия хочет сохранить свой военный нейтралитет... И именно поэтому мы работаем над укреплением нашей армии, чтобы мы могли противостоять любой возможной атаке и агрессии против нашей страны", – сказал Вучич. В Москве такую позицию поддержали.