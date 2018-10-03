Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Сербия выступила за транзит газа в обход Украины

Фото: turkstream.info
Белград намерен получать российское топливо по "Турецкому потоку"

Белград готов забыть про интересы Киева, когда дело касается энергетической безопасности. Президент Сербии Александ Вучич дал это понять на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

Сербский лидер сообщил, что стране с каждым годом нужно все больше газа. Поэтому, если с поставками через Украину "возникнут проблемы", Белград готов получать российский газ через Болгарию по "Турецкому потоку".

По теме

Переговоры глав государств состоялись в Кремле во вторник, 2 октября. Как отмечает сербский телеканал РТС, стороны "достигли конкретных договоренностей", детали которых, впрочем, не раскрываются. Много внимания было уделено также теме Косово и Метохии.

Путин заверил коллегу в "дружелюбном отношении России к сербскому народу и Сербии", а Вучич, со своей стороны, рассказал об отношении к НАТО.

"Сербия не имеет ни стремления, ни желания быть частью НАТО. Сербия хочет сохранить свой военный нейтралитет... И именно поэтому мы работаем над укреплением нашей армии, чтобы мы могли противостоять любой возможной атаке и агрессии против нашей страны", – сказал Вучич. В Москве такую позицию поддержали.

Николай ВИКТОРОВ
новости партнеров
Загрузка...

Китай сбил с Америки корону лидерства

Политика Поднебесной ведет к краху оборонной промышленности США

Москва пропустила "щенячий гав" из США мимо ушей

Белому дому рекомендовали подбирать на руководящие должности адекватных людей

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей