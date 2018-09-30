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Сербия попросит Россию помочь с Косово

Фото: Global Look Press/Kremlin Pool
Белград хочет решить обострившуюся проблему мирным путем

Президент Сербии Александр Вучич собирается обратиться за поддержкой к России для улаживания ситуации в самопровозглашенной Республики Косово. Об этом сербский лидер заявил на пресс-конференции в преддверии встречи с главой РФ Владимиром Путиным.

Ранее несколько десятков бойцов специального подразделения косовского МВД ROSU заняли позиции вплотную к территории, подконтрольной Белграду. В ответ Вучич дал приказ привести в полную готовность национальные войска. Однако он дал понять, что не хочет военного столкновения.

"Я бы хотел, чтобы Сербия была страной мира и экономического процветания. Я попрошу поддержки у президента Путина на всех международных форумах", – цитирует сербского лидера местная газета "Вечерние новости".

При этом он также подчеркнул, что не будет просить у России военной помощи, поскольку не желает получить войну в своей стране.


Артем ВЕСЕЛЫЙ
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