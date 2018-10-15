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Лондон пытается рассорить ЕС с Россией накануне Brexit

Фото: GLOBAL LOOK press/Dominic Dudley
Британские власти активно проталкивают идею о новых санкциях в отношении РФ

В преддверии выхода из Евросоюза Лондон решил еще немного насолить Москве и объединить участниц Евросоюза, дабы те ввели новые ограничения в адрес российских граждан, которые якобы применили химоружие и осуществили кибератаки в Европе. Так прокомментировали информацию об очередном пакете санкций в посольстве России в Соединенном Королевстве.

Сообщения "свидетельствуют о том, что официальный Лондон, находясь на пороге выхода из Евросоюза, продолжает изыскивать любые возможности, чтобы напоследок сагитировать западноевропейцев нарастить санкционное давление на Россию и максимально осложнить на перспективу нормализацию российско-еэсовских отношений после брексита", говорится в пресс-релизе дипмиссии.

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В посольстве отметили, что при отсутствии фактов британские власти вынуждены оперировать инсинуациями, домыслами и бездоказательными утверждениями.

Там напомнили о постановочных химатаках "Белых касок" в Сирии, указав, что ОЗХО уже который месяц не может выпустить свой доклад о "провалившейся провокации" в Думе именно из-за позиции Великобритании. А что касается якобы российских кибернападений, то не было приведено ни одного доказательного факта. Между тем "именно из Лондона мы постоянно слышим угрозы нанесения агрессивных киберударов" по нашей стране.

Ранее в понедельник, 15 октября, стало известно, что главы МИД стран Евросоюза согласовали новый механизм принятия ограничительных мер за распространение и применение химоружия.

"Теперь ЕС получит возможность накладывать санкции на лиц и организации, причастные к разработке и применению химоружия, вне зависимости от места, где это происходит, и их национальной принадлежности", – цитирует РИА "Новости" пресс-службу Совета ЕС.

Елена УСОВА
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