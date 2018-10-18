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Италию изолируют в ЕС за связь с Россией

Фото: GLOBAL LOOK press/Jonathan Carlile
Итальянские власти своим благосклонным отношением к Москве раздражают своих европейских коллег

Италия поставила себя на путь столкновения с Великобританией и большей части Евросоюза, после того как в среду предупредила, что Рим готов наложить вето на возобновление санкций в отношении России со стороны ЕС.

Как пишет Daily Telegraph, речь идет о возможном продлении ограничительных мер против Москвы, которые были введены в 2014 г. в связи с вхождением Крыма в состав РФ. Санкции включают заморозку активов отдельных лиц, эмбарго на экспорт оружия и финансовые ограничения. Срок действия данных рестрикций истекает в январе 2019-го, отмечает газета.

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Вице-премьер Италии Маттео Сальвини назвал антироссийские санкции "экономическим, социальным и культурным безумием" и "абсурдом", которые стоили итальянскому бизнесу "миллиарды евро", говорится в статье.

"Если нас попросят утвердить (санкции), мы скажем "нет", – цитирует издание слова Сальвини, сказанные им на конференции лидеров бизнеса в Москве.

"Мы рассчитываем на то, что они достаточно умны в Брюсселе, чтобы понять, что перешли все границы и что нужно вернуться к налаживанию отношений между ЕС, Италией и Россией", – заявил  вице-премьер.

Автор материала поясняет, что Рим неоднократно выступал против санкций в адрес Москвы, поскольку "они вредят итальянскому бизнесу, который экспортирует россиянам предметы роскоши, мебель, моду, продукты питания и вино на сотни миллионов евро".

Сальвини издание называет "особенно промосковским". По мнению итальянца, санкции против России привели к тому, что "сотни миллионов граждан и представителей малого и среднего бизнеса" заплатили высокую цену.

Комментируя учения НАТО вблизи российских рубежей (в Польше и Прибалтике), он заметил, что решать проблемы 2018 г. необходимо "за столом, а не с танками на границах".

Ранее Сальвини уже заявлял, что его коалиция "не боится" использовать право вето в Брюсселе для того, чтобы подтолкнуть ЕС к отмене ограничений.

Кроме того, издание напомнило, что премьер-министр Италии Джузеппе Конте, который на следующей неделе должен посетить Москву, также критиковал антироссийские санкции ЕС.

В итоге автор вынес вердикт: "мягкая линия" Италии по отношению к России влечет за собой риск изоляции страны внутри ЕС, потому что Великобритания и другие государства "настаивают на карательных мерах" в отношении Москвы "за ее агрессию на востоке Украины, предполагаемое вмешательство в выборы – совсем недавно в Македонии – и отравление бывшего шпиона Сергея Скрипаля и его дочери в Солсбери в марте".

Наталья КУРИПКО
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