Легендарная итальянская актриса хочет стать россиянкой

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Орнелла Мути призналась, что у нее есть русские корни и заявила, что была бы рада российскому гражданству.
"Я резидент России, прописана в Москве. У меня нет гражданства, но я приезжаю сюда как можно чаще. Я бы хотела иметь русское гражданство", – цитирует Мути РИА "Новости".
Мути считает, что понимает Россию и подчеркнула, что благодарна ей и всегда советует своим знакомым обязательно приехать сюда. При этом артистка признала, что те новости, которые показывают по телевидению в Италии, отличаются от того, что она сама видит в России, однако подчеркнула, что политикой не интересуется.
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