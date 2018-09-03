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Легендарная итальянская актриса хочет стать россиянкой

Орнелла Мути. Фото: GLOBAL LOOK press/Anatoly Lomohov
Московская прописка у артистки уже есть

Орнелла Мути призналась, что у нее есть русские корни и заявила, что была бы рада российскому гражданству.

"Я резидент России, прописана в Москве. У меня нет гражданства, но я приезжаю сюда как можно чаще. Я бы хотела иметь русское гражданство", – цитирует Мути РИА "Новости".

Звезда рассказала, что ее бабушка и дедушка родом из Санкт-Петербурга, дед был одним из врачей русского царя, а бабушка – пианисткой. "Возможно, мы такие артистичные благодаря русским корням", – добавила актриса.

Мути считает, что понимает Россию и подчеркнула, что благодарна ей и всегда советует своим знакомым обязательно приехать сюда. При этом артистка признала, что те новости, которые показывают по телевидению в Италии, отличаются от того, что она сама видит в России, однако подчеркнула, что политикой не интересуется.

Валентина МАЙОРОВА
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