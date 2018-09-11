Санкции против РФ продержатся до мая

Италии надоело терпеть убытки

Бессмысленными назвал антироссийские санкции вице-премьер Италии, министр внутренних дел Маттео Сальвини. Впрочем, терпеть их осталось недолго. Уже скоро Европа получит шанс привести свои интересы в соответствие с законодательством.

"В мае следующего года будет историческая возможность наконец поменять расстановку сил в Европе и поменять также отношения со странами, которые находятся вне Европы, – я имею в виду Россию", – указал Сальвини в интервью RT.

Судя по всему, министр рассчитывает на выборы в Европарламент, которые запланированы на конец мая 2019 года. А до тех пор Сальвини намерен объяснять итальянским и другим европейским политикам, как их решения пагубно влияют на экономику их же стран.

"Я постоянно обращаю внимание правительства на убытки, и я буду продолжать это делать, так как санкции против России не имеют никакого экономического, политического, социального и культурного смысла", – подчеркнул он.

Ранее в Риме отмечали, что только за 2017 г. страна потеряла €7 млрд из-за ограничений, введенных ЕС в отношении РФ.