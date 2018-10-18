Это американская месть за Украину

Со стороны Соединенных Штатов посыпались предупреждения о системности ограничений. Вашингтон намерен вводит антироссийские санкции каждые 30 дней, в крайнем случае – раз в 2 месяца.

Причина – сложившаяся в Незалежной картина, которая напрямую связана с конфликтом в Донбассе, пояснил спецпредставитель США по Украине Курт Волкер. С таким заявлением он выступил на конференции в Атлантическом совете в Вашингтоне, передает РИА "Новости".

Чиновник сделал акцент на том, что Белый дом активно обсуждает этот вопрос с европейскими партнерами. "Очень тесно", – подчеркнул Волкер, добавив, что сам он уповает на действенность ограничительных мер, которые США также намерены ужесточать с течением времени.

"Это – тот самый трек, по которому следует администрация Трампа", – цитирует политика РИА ФАН.

Ранее премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что цель антироссийской кампании – решить внутриполитические проблемы США и Европы. Однако, по словам главы правительства, ограничительные меры "абсолютно непродуктивны".