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Россия отказалась воевать с США

Фото: "Утро"
Премьер-министр РФ успокоил напуганных европейцев

Дмитрий Медведев заявил, что Россия не будет принимать военные меры в ответ на санкции Соединенных Штатов. 

"это абсолютно исключено в современном мире, мы же ответственное государство", -  сказал российский премьер в интервью Euronews. При этом Медведев не стал уточнять, какие формы реагирования выберет руководство РФ. "Это могут быть самые разные ответы, которые даются в той или иной ситуации... Есть разные формы реагирования, в том числе, асимметричные... Но вовсе необязательно реагировать на экономический шантаж адекватным экономическим путем", – добавил он. 

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Медведев напомнил, что от антироссийских санкций европейский бизнес страдает довольно сильно, так как торговый оборот между РФ и ЕС достаточно высок. Европа потеряла прибыль, рабочие места и уверенность регионов, ориентировавшихся на Россию, добавил премьер.

По мнению главы российского кабмина, антироссийская кампания имеет своей целью решить внутренние политические проблемы США, и то же самое касается и европейских стран. При этом сами ограничительные меры "абсолютно непродуктивны", подчеркнул Медведев. 

Валентина МАЙОРОВА
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