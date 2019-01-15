Представитель Кремля приоткрыл тайну о личных финансах главы РФ

Президент России Владимир Путин получает пенсию на счет в банке "Россия". Об этом рассказал его пресс-секретарь Дмитрий Песков. Чиновник признал, что это был сознательный выбор главы государства, но делал он его, находясь под давлением.

"Когда были введены первые санкции, почему-то американцы посчитали, что главные виновники присоединения Крыма к РФ - это целый ряд наших компаний, в том числе банк "Россия". И тогда президент как раз и принял решение свою зарплату и военную пенсию перечислять на карточку этого банка", – поделился Песков в интервью "АиФ".

Он отметил, что размера пенсии президента не знает, а те, кого интересует зарплата первого лица страны, могут найти эту информацию в открытых источниках, поскольку она "устанавливается президентским указом, как и зарплата премьер-министра".

Когда президенту приходится делать покупки, расплачивается он обычно как раз безналичным способом. Купюры в руках держит редко. "Такое случается 1-2 раза в году. Когда он, допустим, катается на горных лыжах и заходит в горное кафе, где нужны наличные деньги, чтобы расплатиться", – уточнил Песков.