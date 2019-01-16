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Импичмент Трампа: чего ждать России

Дональд Трамп. Фото: www.globallookpress.com
Демократы США придумали, как лишить президента власти

Отставка президента США Дональда Трампа – дело решенное. Вопрос остается в том, когда это произойдет. Политические противники главы Белого дома – демократы – используют каждую мелочь, чтобы связать руки ему и оставить без шансов республиканцевна следующих выборах. Главная надежда Демократической партии – на расследование Роберта Мюллера о причастности России к выборам в США в 2016 году.

"Сейчас все ждут, когда спецпрокурор Роберт Мюллер представит свой доклад министерству юстиции в феврале", – указал в интервью "Известиям" профессор Джорджтаунского университета, эксперт The Atlantic Council Андерс Ослунд. Он отметил, что пока никто не знает, что именно представят авторы отчета. Если найдется хоть что-то, отдаленно похожее на доказательства, демократы могут запустить процедуру импичмента.

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Сейчас им эту процедуру не провести – в Сенате большинство у республиканцев. Но если против Трампа и его команды удастся  накопать, некоторые однопартийцы президента могут от него отступиться.

В случае, если Мюллер признает, что Трамп выиграл выборы без помощи России, демократы все равно не успокоятся. У них большинство в палате представителей, поэтому они могут инициировать новые и новые расследования, портя нервы и репутацию действующему президенту. Их цель – лишить Трампа шанса на второй срок, если ему удастся продержаться на посту до конца первого. 

"Демократы прекрасно понимают, что им не хватит голосов (для импичмента), но их главная цель – создание еще более негативного образа Трампа с помощью послушных СМИ, – отметил президент Американского университета в Москве Эдуард Лозанский. – Судя по накалу бушующих страстей, никаких шансов на компромисс для перехода к нормальному функционированию государства пока не предвидится".

Действительно, шатдаун правительства США уже побил все рекорды. Почти четверть федеральных учреждений не функционирует там с 22 декабря. Сотни тысяч служащих не получают зарплату. Остановлены многие проекты. Рынки США трясет. Рейтинг Трампа стремительно падает.

При этом, как ни удивительно, страдает и Россия. Американским законодателям в такой ситуации не до обсуждения новых антироссийских санкций, а неизвестность для инвесторов хуже, чем негативные решения. Нерезиденты избавляются от российских активов, в том числе ОФЗ. Их выжидательная тактика приводит экономику РФ к стагнации.

Более того, противостояние Белого дома с сенатом уже привело к тому, что законодатели выступили против намерения Минфина США снять санкции с EN+, "Русала" и "Евросибэнерго", несмотря на то, что их владелец Олег Дерипаска выполнил условия и сократил свою долю в них. На состоявшемся накануне голосовании, сообщает "Интерфакс", члены Сената решили еще подискутировать на этот счет. Но пока в стране шатдаун, вряд ли вопрос решится быстро. А для бизнеса, все понимают, время – деньги.

Николай ВИКТОРОВ
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