Трампа толкают к импичменту

Конгрессмены пошли войной на хозяина Белого дома

Демократы в американском Конгрессе потребовали раскрыть информацию о содержании переговоров между президентами США и России. Они инициировали расследование, результатом которого теоретически может стать отстранение главы государства от должности. Но российские эксперты полагают, что импичмент Дональду Трампу не грозит.



Председатель комитета по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США демократ Элиот Энгель начал расследование, чтобы определить, насколько соответствуют действительности сведения о недоступности информации обо всех переговорах двух лидеров. Демократы назначили слушания "о тайнах, сопровождающих странные отношения Трампа с Путиным и его приспешниками", передает "Царьград".

Ранее издание The Washington Post написало о мерах, которые принял американский лидер для сокрытия деталей его разговоров с Владимиром Путиным. По данным газеты, все пять бесед Трампа и Путина, включая встречи в Хельсинки, Гамбурге и Буэнос-Айресе, остались без детальных стенограмм. Данных нет даже в секретных материалах американской администрации. Более того, Трамп якобы забрал диктофон с записью встречи в Германии у переводчика и запретил ему обсуждать беседу с другими сотрудниками Белого дома.

Сам Трамп подобные наветы решительно опроверг. В интервью Fox News он отметил, что проводил с Путиным такие же переговоры, как и с другими президентами, поскольку подобные встречи входят в круг его прямых обязанностей. В то же время от прямого ответа на вопрос о теме бесед глава Белого дома уклонился.

"У меня были такие разговоры, которые были у любого президента США. У нас была отличная беседа. Мы говорили об Израиле, об обеспечении безопасности Израиля, о многих других вещах. Я ничего не скрываю", – заявил Трамп.

Политолог-американист Рафаэль Ордуханян считает, что антитрамповская пресса напрасно пытается разыграть "российскую карту" для давления на Трампа. У публики это не вызовет ничего, кроме раздражения, поскольку американцы больше озабочены шатдауном, а не тем, что их президент якобы работает на Россию.

"Люди говорят: "Хватит, оставьте, перестаньте разыгрывать российскую карту, займитесь внутренними проблемами. У нас колоссальные проблемы, у нас колоссальный долг, у нас шатдаун". А так называемая политическая элита просто плюет на это", – указал эксперт.

Доцент факультета мировой политики МГУ Алексей Фененко уверен, что попытка демократов обернуть против Трампа ситуацию с закрытием правительственных учреждений из-за разногласий по бюджету и тем самым довести дело до импичмента успехом не увенчается.

"К импичменту это вряд ли приведет. Во-первых, недостаточно голосов для импичмента, контроля у демократов над обеими палатами нет. Во-вторых, все-таки не так много времени до выборов осталось. По сути в конце этого года начнется новая избирательная кампания. Дешевле победить на новых выборах, чем объявить Трампу импичмент", – приводит слова специалиста РИА "Новости".

Сама же ситуация с шатдауном, по мнению Фененко, говорит о нарастании "очень серьезных разногласий внутри американской политической системы".