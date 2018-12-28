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TNY: Трампу объявят импичмент

Дональд Трамп. Фото: www.globallookpress.com
Судьба американского президента висит на волоске

В будущем году Дональд Трамп непременно покинет пост президента США.

С таким заявлением выступила журналист The New York Times Элизабет Дрю. Она считает, что важное значение для инициирования процесса импичмента будут иметь данные, которые соберет спецпрокурор США Роберт Мюллер, занимающийся расследованием "российского дела".

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Кроме того, отмечает эксперт, популярность Трампа упала и среди политиков-республиканцев. Недавние события – объявленная Трампом эвакуация американских войск из Сирии и последовавшая за этим отставка министра обороны Джеймса Мэттиса, а также предрождественское падение фондовых рынков также не добавили популярности президенту. "Слишком большое бремя для партии или слишком серьезная угроза стране", – так охарактеризовала журналист действующего главу США.

Дрю напомнила, что основанием для отстранения Трампа от власти могут стать не только преступные действия, но и злоупотребление властью. Впрочем, сам президент, похоже, не боится импичмента. Ранее он заявил, что если его попробуют сместить с поста, это вызовет настоящий бунт в США.

Валентина МАЙОРОВА
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