Лавров предупредил Запад об ответных шагах Москвы

В случае отмены ограничительных мер, наложенных на РФ странами Запада, наша страна очень быстро снимет свои контрсанкции. Такое обещание российский министр дал в ходе пресс-конференции по итогам 2018 года.



"Лучше действовать честно. Если уж были сделаны вещи, которые сейчас все или большинство признают ошибочными, надо эти вещи устранять. Мы ответим взаимностью, не сомневайтесь, это будет очень быстро", – приводит слова главы внешнеполитического ведомства ТАСС.

Сергей Лавров настаивает на том, что именно США и Евросоюз должны сделать первый шаг. "Часто мы слышим: мол, да, мы начали, но вы должны нам помочь, мы хотим эти санкции отменить, и Россия должна что-то сделать, дайте нам какой-нибудь повод, чтобы мы могли предъявить, что вы послушались и сделали какое-то полезное дело для Запада. Так не конструктивно вести дела", – заявил дипломат.

Отвечая на вопросы иностранных журналистов, он призвал страны Запада навсегда отказаться от попыток недобросовестной конкуренции при помощи санкций.

"Надо отказаться от этих методов ведения международных дел, хотя они сейчас становятся все более и более популярны на Западе, особенно в США. Но выход один – надо отказываться от попыток диктата, попыток недобросовестной конкуренции путем санкций или иным путем", – сказал глава МИД.

По словам Лаврова, запрет на импорт части сельскохозяйственной продукции из Евросоюза в РФ был продиктован суровой необходимостью. В связи с тем, что под западные санкции подпали российские банки, которые кредитуют агропромышленный комплекс страны, аграрии России оказались в дискриминационных условиях с точки зрения возможности привлечения финансирования для своего производства. Государству пришлось закрыть рынок для иностранной продукции, чтобы поддержать отечественных производителей. Ответственность за такое развитие событий целиком лежит на тех, кто инициировал санкционные войны, пояснил министр.

Он особо отметил, что c Россией непозволительно обращаться как со страной, которая всем все должна, а ей никто ничего не должен. Такие действия демонстрировали некоторые западные коллеги. "Давайте сотрудничать, давайте работать на основе равноправия", – заключил глава МИД РФ.